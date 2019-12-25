На страже рек: в Росрыболовстве продолжают борьбу с браконьерами

Бойцы ОМОН провели для инспекторов мастер-классы по самообороне на воде.

Рейды Рыбохраны станут ещё эффективнее: для сотрудников провели серию мастер-классов по борьбе с браконьерами. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. Бойцы ОМОН показали инспекторам, как защитить себя при угрозе холодным оружием.

Каждый день работники Росрыболовства патрулируют реки в поиске тех, кто ставит под угрозу водные ресурсы. В штате для этого есть современная техника — автомобили для охраны береговой зоны, снегоходы и моторные лодки. Сотрудники отточили до мелочей различные приёмы борьбы с браконьерами, в том числе, задержание на воде и блокировку движения лодки.

Особое внимание во время практических занятий уделили психологической подготовке. Работа госинспекторов связана с повышенным риском, ведь в процессе бегства нарушители нередко применяют холодное оружие.

