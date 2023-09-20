Росгвардейцы задержали петербуржца, незаконно срубившего 84 елки

Патрульный наряд заметил, как мужчина загружал пакет с деревьями в машину Renault Duster, припаркованную неподалеку от леса.

В воскресенье, 15 декабря, в 12:30 сотрудники отдела вневедомственной охраны Курортного района Петербурга на Пухтловской дороге в Зеленогорске задержали 30-летнего мужчину, который срубил 84 дерева с намерением продать их.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, патрульный наряд заметил, как мужчина загружал пакет с деревьями в машину Renault Duster, припаркованную неподалеку от леса.

При проверке выяснилось, что у мужчины отсутствуют документы, разрешающие вырубку деревьев. Сотрудники доставили подозреваемого в 81-й полицейский отдел для дальнейшего расследования. Размер причиненного ущерба оценивается.

Ранее росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, устроившего ДТП у Репино.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти