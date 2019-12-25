Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, устроившего ДТП у Репино

Участники аварии в результате столкновения не пострадали.

В Курортном районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП. Об этом рассказала пресс-служба вневедомственной охраны.

Утром 11 декабря наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил, что на дороге между поселками Комарово и Репино произошло ДТП. Водитель машины Skoda столкнулся с автомобилем "ГАЗель", после чего легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Сотрудники Росгвардии установили, что участники аварии в результате столкновения не пострадали. При этом водитель иномарки имел явные признаки алкогольного опьянения и в ходе опроса сообщил патрульным, что хочет уйти с места ДТП домой. Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину и вызвал сотрудников ГАИ.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны