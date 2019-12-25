  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодой человек организовал нападение на подростка в Невском районе
Сегодня, 8:49
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Молодой человек организовал нападение на подростка в Невском районе

0 0

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами головы.

В Невском районе Петербурга произошло нападение на подростка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По данным источника, конфликт случился между 17-летним юношей и 19-летним уроженцем Дагестана. Младший извинился, однако молодой человек продолжил ссору: на пострадавшего 12 августа напали шестеро несовершеннолетних на улице Седова. Его госпитализировали в больницу с травмами головы. 

Кавказца задержали 27 августа и поместили в камеру, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения в Пушкинском сквере. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии