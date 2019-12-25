Молодой человек организовал нападение на подростка в Невском районе

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами головы.

В Невском районе Петербурга произошло нападение на подростка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По данным источника, конфликт случился между 17-летним юношей и 19-летним уроженцем Дагестана. Младший извинился, однако молодой человек продолжил ссору: на пострадавшего 12 августа напали шестеро несовершеннолетних на улице Седова. Его госпитализировали в больницу с травмами головы.

Кавказца задержали 27 августа и поместили в камеру, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

