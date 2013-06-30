Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения в Пушкинском сквере

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Следователи Центрального района возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно, 26 августа местный житель в Пушкинском сквере напал на двух незнакомцев. Фигурант нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки одному потерпевшему и не менее двух ударов в область живота – второму. Их госпитализировали в больницу.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дунайском пьяный мужчина ударил ножом прохожего, который пытался ему помочь.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу