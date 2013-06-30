  1. Главная
Сегодня, 15:21
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения в Пушкинском сквере

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Следователи Центрального района возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, 26 августа местный житель в Пушкинском сквере напал на двух незнакомцев. Фигурант нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки одному потерпевшему и не менее двух ударов в область живота – второму. Их госпитализировали в больницу. 

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дунайском пьяный мужчина ударил ножом прохожего, который пытался ему помочь. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

