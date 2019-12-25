  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Дунайском пьяный мужчина ударил ножом прохожего, который пытался ему помочь
Сегодня, 10:57
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Дунайском пьяный мужчина ударил ножом прохожего, который пытался ему помочь

0 0

Пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

На Дунайском проспекте в Петербурге нетрезвый мужчина напал на незнакомца с ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 26 августа 52-летнего местного жителя госпитализировали в больницу с колото-резаной раной грудной клетки с повреждением сердца, а также брюшной полости с повреждением желудка. Пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Полиция поймала 44-летнего злоумышленника из Колпино. Пострадавший помог ему подняться, и вместо благодарности задержанный напал. 

Ранее мы рассказывали о том, что после массовой драки в Янино прошел миграционный рейд. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дунайский проспект, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии