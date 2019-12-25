На Дунайском пьяный мужчина ударил ножом прохожего, который пытался ему помочь

Пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

На Дунайском проспекте в Петербурге нетрезвый мужчина напал на незнакомца с ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 26 августа 52-летнего местного жителя госпитализировали в больницу с колото-резаной раной грудной клетки с повреждением сердца, а также брюшной полости с повреждением желудка. Пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Полиция поймала 44-летнего злоумышленника из Колпино. Пострадавший помог ему подняться, и вместо благодарности задержанный напал.

Фото: Piter.TV