Ночной дрифт на эвакуаторе в Красногвардейском районе пресекла ГИБДД
Сегодня, 23:24
83
shikhelen

0 0

22-летний лихач устроил заезд на эвакуаторе в Петербурге и лишился машины.

В Красногвардейском районе Петербурга ночной дрифт на эвакуаторе закончился для 22-летнего иностранного водителя штрафом и отправкой машины на спецстоянку. Молодой человек пытался повторить виртуозные маневры профессиональных гонщиков, но его заезд прервали сотрудники Госавтоинспекции. 

Эвакуатор отправили на спецстоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. Водителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ.

В России готовятся ужесточить теоретический экзамен на водительские права. В России правоохранительные органы разработали проект ужесточения правил проведения теоретического экзамена на получение водительских прав. Документ планируют внести на рассмотрение в федеральное правительство.  

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: гибдд, дрифт, лихач
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

