Ночной дрифт на эвакуаторе в Красногвардейском районе пресекла ГИБДД

22-летний лихач устроил заезд на эвакуаторе в Петербурге и лишился машины.

В Красногвардейском районе Петербурга ночной дрифт на эвакуаторе закончился для 22-летнего иностранного водителя штрафом и отправкой машины на спецстоянку. Молодой человек пытался повторить виртуозные маневры профессиональных гонщиков, но его заезд прервали сотрудники Госавтоинспекции.

Эвакуатор отправили на спецстоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. Водителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области