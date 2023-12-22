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Продолжается ремонт трамвайных путей на участке от Невского проспекта до Сенной площади

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Всего в 2024 году отремонтируют почти 22 км путей. На эти цели выделено 4 млрд рублей. 

Продолжается ремонт трамвайных путей на участке от Невского проспекта до Сенной площади. Специалистами выполнена заливка плиты из фибробетона, произведена раскладка термоупрочненных рельсов отечественного производства. В конструкции использованы резиновые прирельсовые профили. В зоне путей будет уложена литая асфальтобетонная смесь с большим содержанием битума. Она позволит компенсировать перемещения рельсов и металлических деталей зимой и летом, рассказали в КРТИ.

Первый этап работ на участке от Суворовской площади до Инженерной улице уже завершен. Модернизация трамвайной линии на Садовой улице для удобства жителей выполняется с поэтапным открытием  движения. В прошлом году было обновлено полотно от Сенной площади до Лермонтовского проспекта (3 км).  В этом году ремонт будет завершен в III квартале 2024 года. 

Всего в 2024 году отремонтируют почти 22 км путей. На эти цели выделено 4 млрд рублей. 

Ранее на Колпинском шоссе специалисты приступили к асфальтированию нового участка.

Видео: КРТИ

Теги: крти, садовая, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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