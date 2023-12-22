Пуск рабочего движения запланирован на май.

На Колпинском шоссе специалисты приступили к асфальтированию нового участка. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На автодороге М-10 "Россия" до Софийской улицы приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Кроме того, специалисты продолжают строительство локальных очистных сооружений.

Также работы проходят на участке от кольцевого движения Софийской улицы до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов. Здесь производится замена инженерных сетей, продолжается устройство новой ливневой канализации. Также специалисты устанавливают новое освещение.

После реконструкции и расширения обоих участков до четырех полос повысится транспортная доступность сразу двух районов города. Работы завершатся весной 2024 года. Пуск рабочего движения запланирован на май.

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Фото: Piter.tv