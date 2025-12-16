В утреннем пожаре на Колпинском шоссе пострадала женщина

После возгорания в трехкомнатной квартире пострадавшую доставили в больницу.

В Пушкинском районе во время утреннего пожара 22 июня пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Утром 22 июня в 07:28 в экстренные службы поступил звонок о пожаре в трёхкомнатной квартире на Колпинском шоссе, дом 34, корпус 3. В квартире горела обстановка на площади 1 квадратный метр.

В 08:14 пожар был ликвидирован силами 10 человек личного состава МЧС. Однако во время пожара пострадала женщина, её доставили в больницу.

На прошлой неделе из горевшей квартиры в Волхове эвакуировали семерых человек.

Фото: Piter.tv