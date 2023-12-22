В Ленобласти в ДТП с лосём погиб мужчина

Лось также погиб.

Проводится проверка обстоятельств смертельного ДТП с наездом на лося на автодороге "Санкт-Петербург – Псков". Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

На 68км автодороги "Санкт-Петербург – Псков" 10 апреля около 20:40 вне населённого пункта автомобиль Ford Fusion, двигаясь от деревни Новое Колено в сторону деревни Поддубье, наехал на лося, который внезапно выбежал на дорогу. Машина от удара съехала в кювет.

В результате ДТП водитель Ford Fusion, мужчина на вид 50-лет, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Полицейскими устанавливается личность погибшего.

Лось также погиб.

Ранее на Пулковском шоссе произошло массовое ДТП с автобусом и фурой.

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Фото: МВД