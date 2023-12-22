На Пулковском шоссе произошло массовое ДТП с автобусом и фурой

На Пулковском шоссе у поворота на Петербургское шоссе в Петербурге 10 апреля произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Отмечается, что на проезжей части столкнулись автобус и легковой автомобиль, фура оказалась в кювете, который отделяет территорию АЗС от тротуара и дороги.
Судя по видеозаписи, красная "легковушка" оказалась в передней части автобуса. Кроме того, на асфальте остался длинный след от торможения.
Предварительно, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.
Ранее мы сообщали о том, что на Московском проспекте 10 апреля 52-летний велосипедист и 21-летняя девушка-пешеход попали под колеса Mitsubishi. Пострадавшие были госпитализированы, после лечения их отправили домой.
Видео: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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