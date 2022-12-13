На Софийской произошло ДТП с участием автобуса, фуры и легковушки

Из-за инцидента образовался крупный затор.

В пятницу, 10 февраля, на Софийской улице произошла тройная авария. Дорогу не поделили фура, автобус № 324 и легковушка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Инцидент произошел в сторону Колпино, рассказал очевидец. На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности случившегося уточняются.

Из-за инцидента образовался крупный затор.

Ранее на Piter.tv: ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер