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Ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге
Сегодня, 21:01
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Ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Красносельском районе Петербурга на улице Адмирала Черокова упал строительный кран перед храмом. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис". 

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В храме меняли проводку. Кран в ближайшее время уберут.

Ранее движение по "Сортавале" в сторону Петербурга перекрыто из-за ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. Проезжая часть занята поврежденными автомобилями, движение в сторону Петербурга по федеральной дороге временно перекрыто. 

Фото: Telegram / Мегаполис
 

Теги: кран, сттроительный, храм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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