Ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга на улице Адмирала Черокова упал строительный кран перед храмом. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис".
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В храме меняли проводку. Кран в ближайшее время уберут.
Ранее движение по "Сортавале" в сторону Петербурга перекрыто из-за ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. Проезжая часть занята поврежденными автомобилями, движение в сторону Петербурга по федеральной дороге временно перекрыто.
Фото: Telegram / Мегаполис
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