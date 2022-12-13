Ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Красносельском районе Петербурга на улице Адмирала Черокова упал строительный кран перед храмом. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис".

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В храме меняли проводку. Кран в ближайшее время уберут.

Ранее движение по "Сортавале" в сторону Петербурга перекрыто из-за ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. Проезжая часть занята поврежденными автомобилями, движение в сторону Петербурга по федеральной дороге временно перекрыто.

Фото: Telegram / Мегаполис

