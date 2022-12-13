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Движение по "Сортавале" в сторону Петербурга перекрыто из-за ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями
Сегодня, 15:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Движение по "Сортавале" в сторону Петербурга перекрыто из-за ДТП с тремя грузовыми и пятью легковыми автомобилями

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Проезжая часть занята поврежденными автомобилями, движение в сторону Петербурга по федеральной дороге временно перекрыто. 

Движение на участке трассы А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга перекрыто в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 10 февраля, в 13:30 на км 11 федеральной дороги А-121 "Сортавала" произошло попутное столкновение  трех грузовых и пяти легковых автомобилей. Проезжая часть занята поврежденными автомобилями, движение в сторону Петербурга по федеральной дороге временно перекрыто. 

В результате ДТП пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. На месте аварии ведется очистка проезжей части от рассыпавшегося груза. 

Из-за сложной погодной обстановки водителям настоятельно рекомендуют выбирать скорость, исходя из дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию, исключать резкие маневры и торможения.

Также в Петербурге, несмотря на сильный ветер и подъем воды, нашлись желающие порыбачить на льду.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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