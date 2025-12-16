Велозаезд Tour de Russie пройдет по трассе "Сортавала" от Всесезонного курорта "Игора"

Ожидается более 500 участников.

В Ленобласти 5 июля от курорта "Игора" стартует этап велозаезда Tour de Russie. Это новый всероссийский проект в сфере любительского велоспорта, который этим летом открыл свой первый сезон. Первый этап прошел 7 июня в Суздале – городе-музее под открытым небом. Маршрутом второго этапа Tour de Russie станут живописные дороги вокруг Всесезонного курорта "Игора" на Карельском перешейке вблизи порожистой реки Вуоксы и Суходольского озера в окружении хвойных лесов.

Основой трассы станет круг протяжённостью около 30 километров с рельефными подъёмами и спусками, которые добавят динамики и потребуют от участников как выносливости, так и технических навыков. В велозаезде могут участвовать велосипедисты от 18 лет с разным уровнем подготовки. Они будут разделены на кластеры в зависимости от выбранной дистанции и скорости движения. Ожидается более 500 участников. Им будут доступны дистанции INTRO TOUR (25 км), MEDIAN TOUR (45 км) и GRAND TOUR (86 км).

Третий этап сезона состоится 16 августа – вокруг всего дворцово-музейного комплекса Царского Села в Петербурге. Участники стартуют у Екатерининского дворца и финишируют у Египетских ворот, преодолев дистанции 22, 46 и 95 километров.

В 2027 году организаторы Tour de Russie планируют расширить географию и провести этапы и в других регионах.

Фото: предоставлены организаторами MTB Moscow