В Петербурге, несмотря на сильный ветер и подъем воды, нашлись желающие порыбачить на льду

На берег уже доставлено немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность.

В Петербурге господствуют метель и сильный порывистый ветер, о чем неоднократно вчера и сегодня предупреждали синоптики и Главное управление МЧС России Петербургу. Из-за сильного ветра возможен подъем уровня воды и разрушение ледового покрова водоемов, дамба закрыта.

Несмотря на все увещевания и предупреждения спасателей, нашлось немало тех, кто, рискуя собственной жизнью, отправился сегодня провести свой досуг на льду водоемов. На берег уже доставлено немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность.

МЧС в очередной раз убедительно просит соблюдать элементарные правила безопасности в сложных погодных условиях и не выходить на лед водоемов!

Фото и видео: МЧС