В Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу

Акватория Невской губы изолирована от Финского залива 10 февраля в 12:25.

Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений полностью закрыт. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

Акватория Невской губы изолирована от Финского залива 10 февраля в 12:25. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 10 февраля в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. В прибрежных районах прогнозируются порывы ветра до 23 м/с.

Фото: КЗС