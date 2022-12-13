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В Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу
Сегодня, 12:54
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В Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу

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Акватория Невской губы изолирована от Финского залива 10 февраля в 12:25.

Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений полностью закрыт. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

Акватория Невской губы изолирована от Финского залива 10 февраля в 12:25. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 10 февраля в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. В прибрежных районах прогнозируются порывы ветра до 23 м/с.

Фото: КЗС

Теги: ветер, дамба, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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