На Пулковском шоссе погиб человек в ДТП с участием трех машин

Информации о других пострадавших в дорожном происшествии не поступало.

В субботу вечером, 23 октября, на Пулковском шоссе в массовой аварии погиб мужчина. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

По словам очевидца, авария произошла на Пулковском шоссе за жд путепроводом, который сейчас делают. В аварии столкнулись три автомобиля. На данный момент устанавливается все детали произошедшего. Информации о других пострадавших в дорожном происшествии не поступало.

Ранее на Благодатной BMW уходил от погони и врезался в дом. Сотрудники ДПС, которые пытались остановить водителя, тоже врезались в здание.

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