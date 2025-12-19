Сотрудник морга забрал 2 млн рублей у погибшего бойца СВО в Петербурге

Сотрудник морга похитил деньги с карты погибшего военнослужащего.

Сотрудник морга похитил 2 миллиона рублей с банковской карты погибшего военнослужащего из Северной Осетии.

О преступлении в полицию Пригородного района сообщил отец погибшего. В марте 2025 года семья получила официальное извещение о гибели сына. В тот же период с его банковской карты были списаны денежные средства. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в это время подозреваемый находился в Курске. Мужчина привлекался к работе в морге и участвовал в процедурах по установлению личностей погибших.

Следствие пришло к выводу, что фигурант воспользовался доступом к конфиденциальной информации. Получив данные банковской карты, он совершил хищение денежных средств. Оперативные сотрудники восстановили обстоятельства произошедшего, установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Северную Осетию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб в размере 2 миллионов рублей был полностью возмещен потерпевшей стороне.

Фото: Piter.TV