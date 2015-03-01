На Благодатной BMW уходил от погони и врезался в дом

Сотрудники ДПС, которые пытались остановить водителя, тоже влетели в здание.

Ранним утром в субботу, 23 октября, в Московском районе произошла двойная авария. В результате погони BMW и автомобиль ДПС "вписались" в угол здания. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 4:40 утра на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта. Известно, что водитель элитной иномарки после ДТП выскочил из салона и начал убегать. Стражи порядка отправились за ним.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент выясняются подробности инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на площади Калинина трижды перевернулся каршеринг.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург