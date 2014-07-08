На площади Калинина трижды перевернулся каршеринг

Пострадавших передали медикам. В портфеле водителя сотрудники ДПС нашли пиво и пирожки.

В ночь на субботу, 23 октября, в Калининском районе Петербурга произошла жесткая авария, в результате которой два человека были госпитализированы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель легковушки Renault на высокой скорости задел поребрик и потерял управление над машиной, в результате чего автомобиль перевернулся. Прохожие оперативно вытащили из салона водителя, а вот пассажиров вытянуть из смятого кузова не вышло. Спасатели с помощью спецсредств достали двух пострадавших и передали их медикам.

По словам свидетелей ДТП, сотрудники ДПС обнаружили в машине чемоданчик с пивом и пирожками. По предварительным данным, он принадлежал водителю каршеринга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Миргородской улице из-за ветра на автомобили упал строительный забор.

Фото: Piter.tv