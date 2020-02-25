Инцидент произошел днем у дома №17-19.

На Миргородской улице из-за ветра на автомобили упал строительный забор. Об этом 22 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел днем у дома №17-19 по Миргородской улице. По словам свидетелей, ветер снес забор прямо на автомобили.

Объезжать упавший забор и пострадавших машин водителям пришлось по встречной полосе. На данным участке образовалась пробка, пожаловались водители.

Также в этот день из-за шторма на женщину упал дорожный знак на проспекте Стачек. По прогнозу синоптиков, ветер к вечеру начнет понемногу покидать город.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Васильев