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На Миргородской улице из-за ветра на автомобили упал строительный забор
Сегодня, 21:29
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На Миргородской улице из-за ветра на автомобили упал строительный забор

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Инцидент произошел днем у дома №17-19.

На Миргородской улице из-за ветра на автомобили упал строительный забор. Об этом 22 октября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Инцидент произошел днем у дома №17-19 по Миргородской улице. По словам свидетелей, ветер снес забор прямо на автомобили. 

Объезжать упавший забор и пострадавших машин водителям пришлось по встречной полосе. На данным участке образовалась пробка, пожаловались водители. 

Также в этот день из-за шторма на женщину упал дорожный знак на проспекте Стачек. По прогнозу синоптиков, ветер к вечеру начнет понемногу покидать город. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Васильев

Теги: автомобили, забор, миргородская улица
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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