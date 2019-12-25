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Стало известно, когда шторм покинет Петербург
Сегодня, 13:15
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Стало известно, когда шторм покинет Петербург

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По мнению синоптика, шторм закончится сегодня вечером.

Вечером в пятницу, 22 октября, шторм, бушующий в Петербурге со вчерашнего дня, покинет город. Об этом сообщил главный синоптик Александр Колесов. 

Несмотря на небольшую передышку, в городе ожидается похолодание. Так, в субботу днем будет около 4-6 градусов тепла, а в воскресенье температура снизится до +2...+4 градусов. Ночью столбики термометров покажут до -2 градусов, а в Ленобласти до -5. 

В выходные также могут пойти дожди и мокрый снег. В понедельник новый циклон принесет тепло до +8 градусов.

Ранее мы писали, что около 40 деревьев не устояли перед ночным штормом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, петербург, шторм
Категории: Лента новостей,

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