Около 40 деревьев не устояли перед ночным штормом в Петербурге

Порывы ветра в Петербурге настолько мощные, что перед ними бессильны даже деревья с могучими стволами. В Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает 1 метр.

Штормовой ветер в ночь с 21 на 22 октября повалил 37 деревьев на территориях зеленых насаждений Комитета по благоустройству. По данным 12:00 самый большой урон стихия причинила растениям в Пушкинском районе, где перед ненастьем не устояли 16 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Порывы ветра в Петербурге настолько мощные, что перед ними бессильны даже деревья с могучими стволами. В Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает 1 метр. Также шесть деревьев упали на проезжую часть, четыре из них – в Курортном районе, по одному – в Красногвардейском и Выборгском районах.

В настоящее время специалисты выполняют распиловку, раскряжевку и вывоз древесных остатков. К работам подключены садово-парковые предприятия и дорожные службы.

Помимо этого, из-за ветра на тротуар у дома 158 по проспекту Ветеранов упало восемь секций металлического забора, а на Петербургском шоссе перед путепроводом раскидало пластиковые ограждения.

Городские сады, скверы и парки пока по-прежнему закрыты для безопасности горожан.

В Ленобласти также усилили работу экстренных служб из-за урагана.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Апрельский)