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В Петербурге из-за шторма на женщину упал дорожный знак
Сегодня, 17:47
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В Петербурге из-за шторма на женщину упал дорожный знак

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Информация о состоянии пострадавшей не поступала. 

В пятницу, 22 октября, на проспекте Стачек ветер снес дорожный знак. В результате инцидента пострадала 32-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Информация о состоянии пострадавшей не поступала. 

Тем временем в Петербурге по-прежнему разгуливает штормовый ветер, который повалил более 70 деревьев в садах и парках. Из-за непогоды в Сестрорецке затопило парковку жилого комплекса. Спасатели же совершили 39 выездов из-за шторма. 

По прогнозу синоптиков, ветер начнет понемногу покидать город. В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты.

Фото: Piter.TV

Теги: ветер, дорожный знак, женщина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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