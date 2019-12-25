В Петербурге из-за шторма на женщину упал дорожный знак

Информация о состоянии пострадавшей не поступала.

В пятницу, 22 октября, на проспекте Стачек ветер снес дорожный знак. В результате инцидента пострадала 32-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Информация о состоянии пострадавшей не поступала.

Тем временем в Петербурге по-прежнему разгуливает штормовый ветер, который повалил более 70 деревьев в садах и парках. Из-за непогоды в Сестрорецке затопило парковку жилого комплекса. Спасатели же совершили 39 выездов из-за шторма.

По прогнозу синоптиков, ветер начнет понемногу покидать город. В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты.

Фото: Piter.TV