Спасатели Петербурга совершили 39 выездов из-за шторма

Из них 17 выездов было совершено из-за угрозы падения деревьев.

В пятницу, 22 октября, петербургские спасатели к 10:39 совершили 39 выездов из-за шторма, который бушует со вчерашнего дня, к . В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что горожане звонили из-за упавших деревьев и оборванных проводов.

Так, 17 раз спасатели выехали на места из-за угрозы падения деревьев, в в 17 случаях могли рухнуть слабо закрепленные металлические конструкции, а на 5 адресах оборвались провода.

Пострадал ли кто-то из-за шторма, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что около 40 деревьев не устояли перед ночным штормом в Петербурге.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте