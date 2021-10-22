В Солнечном затопило парковку жилого комплекса

Уровень воды поднялся в реке Малая Сестра.

В Курортном районе затопило Таможенную дорогу в поселке Солнечное. Около жилых домов находится река Малая Сестра, которая впадает в Финский залив. По состоянию на 10 утра, вода поднялась больше, чем на 70 см. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, вода оказалась на парковке ЖК "Светлый Мир Внутри". В общей сложности в зоне оказались 20 автомобилей. На место прибыл эвакуатор, машины отвозят подальше от воды.

Вода быстро прибывает! Рекомендую срочно убрать машины с нижней и муниципальной парковок! предупредил соседей пользователь в группе ЖК в "ВКонтакте".

Другой пользователь соцсетей заснял, насколько вода вышла из берегов на пляже Ласковый в Солнечном.

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Видео и фото: ВКонтакте / Муниципальное образование Солнечное #solnechnoe / Борис Лаптев