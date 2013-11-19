В Петербурге штормовой ветер остановил судоходство и повалил деревья

По данным на 8:30 22 октября спасатели 27 раз выезжали на места для устранения последствий непогоды.

Сильный дождь и штормовой ветер обрушились на Петербург в ночь на пятницу. Из-за погоды заблаговременно были закрыты затворы дамбы и остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По данным на 8:30 22 октября спасатели 27 раз выезжали на места для устранения последствий непогоды.

Бригады ГУП "Водоканал Петербурга" работали в усиленном режиме ночью. Комитет по благоустройству города сформировал аварийные бригады садово-парковых хозяйств для уборки поваленных ветром деревьев.

В соцсетях очевидцы сообщали об упавших деревьях в разных районах Петербурга.

Также МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре в пятницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Denis Ххх; Андрей Битюков; Игорь Пилюгин)