МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре в пятницу

В связи с этим спасатели просят соблюдать меры предосторожности.

В пятницу, 22 октября, в управлении МЧС по Петербургу предупредили горожан об ухудшении погоды в пятницу, 22 октября.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем местами пройдет сильный дождь. Юго-зпаданый и западный ветер поднимется до 18 метров в секунду, а в прибрежных районах порывы достигнут 24 метров в секунду.

Поскольку повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, аварий на объектах ЖКХ и повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, горожан просят быть предельно внимательными и осторожными.

Несколько деревьев уже упали из-за сильного ветра. Петербуржцы поделились фотографиями утром. В ГУ МЧС отметили, что, по данным на 08:30, пожарно-спасательные подразделения совершили уже 27 выездов для устранения последствий непогоды.

О погоде в пятницу Piter.tv писал ранее.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте