Более 70 деревьев повалило в петербургских садах и парках во время шторма

В комитете по благоустройству круглосуточно работает телефон дежурной службы, в которую можно передать информацию об упавших деревьях и подтоплениях: 314-60-13.

По данным на вечер пятницы, штормовый ветер, разгулявшийся в Петербурге, повалил 72 дерева в садах, парках и скверах. Об этом вечером 22 октября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В парке Новознаменка порывы ветра снесли 13 деревьев. В Удельном парке шторму не смогли противостоять 6 деревьев. Отдельный парк в Пушкине и парк Сосновка лишились по 5 деревьев. Приморский парк Победы, "Мариенталь" и сквер на улице Красного Курсанта в Павловске потеряли по три дерева. В Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает метр.

В пресс-службе рассказали, что ночью ветер начнет понемногу покидать город. Однако петербуржцам все-равно рекомендуют быть осторожными и внимательными на улице. В комитете круглосуточно работает телефон дежурной службы, в которую можно передать информацию об упавших деревьях и подтоплениях: 314-60-13.

В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга