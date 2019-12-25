В субботу в Петербурге продолжат идти дожди

Температура воздуха днем составит +5…+7 градусов.

В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +3…+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Стоит отметить, что сегодня ветер достиг ураганных значений в Финском заливе. Скорость порывов достигла 33 м/с.

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