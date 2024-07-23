В Петербурге простились с погибшим в Кабардино-Балкарии альпинистом

Петербуржцы простились с 70-летним альпинистом Альбертом Изотовым.

В Петербурге простились с 70-летним альпинистом Альбертом Изотовым, погибшим во время трагедии в Кабардино-Балкарии. На церемонию пришли около 60 человек, среди которых были родственники, друзья, коллеги и инструкторы спортсмена. Об этом 78.ru рассказал сын погибшего Максим Изотов.

По словам сына, проститься с Альбертом Изотовым пришли его давние и новые друзья, а также знакомые разных возрастов. После кремации прах альпиниста подхоронят к его матери на Большеохтинском кладбище в Петербурге.

Максим Изотов сообщил, что ему предстоит связаться с патологоанатомом и представителями Следственного комитета. По словам родственников, официальной информации о произошедшем они пока не получили. Трагедия произошла 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии, где снежная лавина накрыла группу альпинистов. В результате происшествия погибли и пострадали люди.

Ранее мы сообщали, что на Украине умер советский актер Леонид Марченко, сыгравший в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Фото: Вокнтакте/Ольга Изотова