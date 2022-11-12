Спасатели МЧС оказали помощь альпинисту в Карачаево-Черкесии

Пострадавшего вернули в лагерь, затем авиацией доставили в Минеральные Воды, чтобы передать врачам.

Спасатели МЧС России оказали помощь альпинисту в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе ущелья Узункол. Участник незарегистрированной туристической группы при восхождении на вершину Северные Доломиты травмировал голову. Его эвакуировали на носилках восемь сотрудников отряда МЧС. Пострадавшего вернули в лагерь, затем авиацией доставили в Минеральные Воды, чтобы передать врачам.

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Видео: МЧС России