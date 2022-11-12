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Спасатели МЧС оказали помощь альпинисту в Карачаево-Черкесии

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Пострадавшего вернули в лагерь, затем авиацией доставили в Минеральные Воды, чтобы передать врачам.

Спасатели МЧС России оказали помощь альпинисту в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе ущелья Узункол. Участник незарегистрированной туристической группы при восхождении на вершину Северные Доломиты травмировал голову. Его эвакуировали на носилках восемь сотрудников отряда МЧС. Пострадавшего вернули в лагерь, затем авиацией доставили в Минеральные Воды, чтобы передать врачам.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани ликвидировали крупный пожар в садовом товариществе.

Видео: МЧС России

Теги: альпинист, карачаево-черкессия, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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