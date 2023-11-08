Огонь перешел на нежилые строения и повредил 14 зданий.

В Астрахани ликвидировали крупный пожар в садовом товариществе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 22 июля в садовом товариществе "Факел". На территории загорелись сухая трава и камыш. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. Огонь перешел на нежилые строения и повредил 14 зданий. В тушении пожара участвовали более 60 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в административном здании.

Видео: МЧС России