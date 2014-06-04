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В Москве потушили пожар в административном здании

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До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 40 человек.

В Москве потушили пожар в административном здании. Об этом сообщили в МЧС России.

ИНцидент произошел вечером 22 июня в центре столицы. Поступило сообщение о возгорании утеплителя и деревянной обрешетки на кровле двухэтажного здания. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 40 человек. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в Северной Осетии потушили емкости с дизельным топливом.

Видео: МЧС России

Теги: административное здание, москва, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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