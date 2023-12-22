На Московском проспекте автомобилист сбил пешехода и велосипедиста

Водитель пояснил, что отвлекся и не заметил, как выехал на перекресток на красный свет. В результате случившегося двух людей доставили в больницу.

На Московском проспекте у дома № 189 сегодня, 10 апреля, два человека попали под колеса автомобиля. Инцидент произошел в 07:40. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилист, управляя иномаркой Mitsubishi, ехал по Московскому проспекту от улицы Фрунзе в сторону улицы Типанова и сбил 21-летнюю девушку-пешехода и 52-летнего велосипедиста. Установлено, что 31-летний мужчина сбил людей, когда они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Известно, что велосипедист переходил проезжую часть пешком.

Водитель пояснил, что отвлекся и не заметил, как выехал на перекресток на красный свет. В результате случившегося двух людей доставили в больницу. После оказания помощи мужчину и девушку отпустили.

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Фото: Piter.tv