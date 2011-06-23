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Синий спорткар разбился на Пулковском шоссе
Сегодня, 19:26
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romasdaria

Синий спорткар разбился на Пулковском шоссе

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Предполагается, что причиной аварии стала дождливая погода.

В воскресенье, 23 мая, на съезде с Кольцевой автодороги произошло ДТП с участием синего спорткара. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, в районе съезда на Пулковское шоссе с КАД водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Иномарка получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет, официального сообщения о происшествии не поступало.

В комментариях под публикацией предполагают, что причиной аварии стала дождливая погода. 

Ранее Piter.tv сообщал, что на Яковлевском переулке под окнами общежития нашли бездыханное тело дворника.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп пулковское шоссе, кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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