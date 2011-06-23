Синий спорткар разбился на Пулковском шоссе

Предполагается, что причиной аварии стала дождливая погода.

В воскресенье, 23 мая, на съезде с Кольцевой автодороги произошло ДТП с участием синего спорткара. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, в районе съезда на Пулковское шоссе с КАД водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Иномарка получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет, официального сообщения о происшествии не поступало.

В комментариях под публикацией предполагают, что причиной аварии стала дождливая погода.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Яковлевском переулке под окнами общежития нашли бездыханное тело дворника.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург