Синий спорткар разбился на Пулковском шоссе

В воскресенье, 23 мая, на съезде с Кольцевой автодороги произошло ДТП с участием синего спорткара. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, в районе съезда на Пулковское шоссе с КАД водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Иномарка получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет, официального сообщения о происшествии не поступало.
В комментариях под публикацией предполагают, что причиной аварии стала дождливая погода.
Ранее Piter.tv сообщал, что на Яковлевском переулке под окнами общежития нашли бездыханное тело дворника.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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