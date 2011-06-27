На Яковлевском переулке под окнами общежития нашли бездыханное тело дворника

У мужчины обнаружены травмы, которые характерны для падения. Сейчас выясняется причина смерти.

Вечером 22 мая под окнами общежития на Яковлевском переулке обнаружили тело мертвого 30-летнего мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 30-летнего гражданина Киргизии, который работал дворником в Петербурге, отправили на экспертизу. Специалисты заметили у мужчины травмы, которые указывают на то, что он упал. На данный момент правоохранители выясняют причину смерти мигранта.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в городе на Неве обвинили 24-летнего таксиста в убийстве местного жителя. Вооруженный конфликт произошел из-за ДТП.

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