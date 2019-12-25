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В Петербурге обвинили 24-летнего таксиста в убийстве местного жителя
Сегодня, 12:06
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mapero

В Петербурге обвинили 24-летнего таксиста в убийстве местного жителя

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Водители не поделили дорогу и начали ругаться. Таксист-мигрант ударил ножом оппонента.

В Невском районе задержали молодого человека, который накануне напал с ножом на другого водителя во время ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая.

Вечером 22 мая на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта мужчины начали драться из-за дорожного конфликта. Таксист-мигрант, управлявший Volkswaen Polo, нанес ножевое ранение в грудь 26-летнему противнику. Мужчина упал на асфальт. Сотрудники скорой помощи забрали пострадавшего в больницу, где тот скончался. 

Агрессора доставили в полицейский участок. Возбуждено дело по факту убийства. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в реке у Металлостроя обнаружили тело мужчины. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

Фото: Piter.tv

Теги: аварии, дтп, петербург, убийства
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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