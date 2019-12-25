В Невском районе конфликт водителей закончился поножовщиной

Агрессора удалось задержать. Второй участник конфликта поехал в больницу.

Дорожный конфликт вечером 23 мая в Невском районе привел к поножовщине. Из-за инцидента движение трамваев оказалось затруднено. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мужчины подрались на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко около 18 часов. Очевидцы пишут о том, что один водитель нанес другому ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.

Водитель такси и второй водитель сцепились в драке. Водитель такси проигрывал, после чего использовал нож. Мужчина отбивался и с ранениями, но потом упал на асфальт. написала пользователь Екатерина.

Драка была серьезной: на асфальте осталась лужа крови. Официальная информация станет известна позже.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-.Петербург | Питер Онлайн | СПб