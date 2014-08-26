В реке у Металлостроя обнаружили тело мужчины

В реке Ижора 33-летняя женщина увидела труп неизвестного.

В Колпинском районе устанавливают личность мужчины, тело которого выловили в реке Ижора. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 23 мая.

В субботу вечером, 22 мая, в полицию обратилась 33-летняя жительница поселка Усть-Славянка, которая рассказала правоохранителям, что в реке Ижора возле дома № 24 по Северному проезду лицом вниз находится труп человека в синей одежде.

На данный момент сотрудники полиции выясняют причину смерти мужчины и устанавливают его личность.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из Невы вытащили гниющий труп неизвестного мужчины. Давность тела более 2 недель. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: pixabay