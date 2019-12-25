Из Невы вытащили гниющий труп неизвестного мужчины

Давность трупа более 2 недель. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Из Невы накануне вытащили труп с гнилостными изменениями. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 19 мая поступило сообщение о том, что по направлению к Дворцовому мосту, в 30 метрах от берега плывет труп человека.

Напротив дома 22 по Английской набережной из воды без внешних признаков насильственной смерти в стадии гнилостных изменений извлечен труп неизвестного мужчины, на вид около 40 лет.

Давность трупа более 2 недель. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в лесу у Глухарской улицы нашли труп с кровоподтеками и со шнурком на шее.

Фото: pixabay