Из Невы вытащили гниющий труп неизвестного мужчины

Из Невы накануне вытащили труп с гнилостными изменениями. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 19 мая поступило сообщение о том, что по направлению к Дворцовому мосту, в 30 метрах от берега плывет труп человека.
Напротив дома 22 по Английской набережной из воды без внешних признаков насильственной смерти в стадии гнилостных изменений извлечен труп неизвестного мужчины, на вид около 40 лет.
Давность трупа более 2 недель. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее в лесу у Глухарской улицы нашли труп с кровоподтеками и со шнурком на шее.
Фото: pixabay
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