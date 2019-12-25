В лесу у Глухарской улицы нашли труп с кровоподтеками и со шнурком на шее

Давность трупа около 1-2 суток. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В лесопарковой зоне, недалеко от Глухарской улицы обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили труп мужчины со ссадиной в теменно-затылочной области, кровоподтеками лица, множественными ссадинами головы и верхних конечностей, раной левой заушной области, выбитыми зубами, с завязанным на шее шнурком от правого ботинка. Предположительно, это труп 51-летнего гражданина РФ, полные данные устанавливаются.

Давность трупа около 1-2 суток. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.tv