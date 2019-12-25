Пропавший житель Волосово найден мёртвым в электроподстанции

Мужчину убило током в распределительном пункте в Подпорожье.

18 мая при обследовании вскрытой электроподстанции на улице Ленина в Подпорожье был обнаружен обгоревший труп мужчины. В погибшем опознали жителя Волосово, об исчезновении которого сообщалось еще 26 апреля.

Рядом с телом нашли инструменты для взлома, а также перчатки и плоскогубцы, что стало основанием для версии о попытке кражи цветного металла. Предположительно, мужчина получил смертельный удар током, снимая алюминиевые провода, находившиеся под напряжением. От удара обуглилось не только тело, но и вся одежда, за исключением обуви. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее под Тосно задержали мужчину, которого трижды ударило током при попытке украсть трансформаторы.

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