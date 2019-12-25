Под Тосно задержали мужчину, которого три раза ударило током во время кражи трансформаторов

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Полицейские Ленинградской области раскрыли кражу трансформаторов в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

По данным правоохранителей, 45-летний местный житель захотел украсть и сдать цветной металл, чтобы подзаработать. Он на 40-ом километре железнодорожного перегона "Тосно – Стекольный" похитил четыре трансформатора.

При попытке перерубить провода злоумышленника трижды било током, один раз он даже упал со столба. Его это не остановило. С четвертой попытки ему удалось совершить задуманное.

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, незаконное хранение наркотиков и грабёж. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В Петербурге задержаны мигранты-таксисты, похитившие более миллиона рублей у нетрезвого петербуржца.

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО