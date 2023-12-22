По инициативе стран БРИКС в Ломоносове появится академгородок за 48 млрд рублей

Первый кампус заработает 1 сентября.

Евразийский международный университет к 2030 году реализует проект по строительству кампуса в Ломоносове Петродворцового района Петербурга. Объем инвестиций составит 48 млрд рублей, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на ректора вуза, председателя совета директоров корпорации "Кампус "Ломоносов" Константина Клименко.

Для создания академгородка инвесторы уже выкупили ряд зданий в Ломоносове на 400 млн рублей, в мае в них пройдет ремонт. Первый кампус заработает 1 сентября. Поначалу там будут проводить курсы повышения квалификации работников, иностранных языков.

Кроме того, в рамках проекта в городе на Неве построят новые здания. Планируется, что кампус на 18 тыс. студентов из 30 стран включит университет, морскую академию, медицинский институт, колледж и кадетскую школу. Также появятся рекреационная зона, жилье для преподавателей и других работников.

Проект реализуют в рамках сотрудничества со странами БРИКС. Конкретные инвесторы не названы, но известно, что ими станут компании из Китая, Индии, ОАЭ.

Застройку будут вести несколько строительных компаний. После согласования с городскими властями инвестпроекта будет объявлен тендер на строительство, на данный момент идет подготовка тендера на проектные работы. Константин Клименко, ректор Евразийского международного университета, председатель совета директоров корпорации "Кампус "Ломоносов"

Ранее мы рассказывали о том, что кампус СПбГУ не нашел подрядчика.

Фото: pxhere