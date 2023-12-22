Кампус СПбГУ не нашёл подрядчика

Подрядчику было необходимо до декабря 2026 года построить корпус площадью 12,4 тыс. кв. м, где могли бы обучаться около 2,7 тыс. студентов, а также хозяйственный корпус площадью в 6 тыс. кв. м.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) не сумел найти подрядчика для строительства первого корпуса нового университетского кампуса в Пушкине. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.

По окончанию срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие в закупке, сообщает "Деловой Петербург". Прием заявок осуществлялся до 10 апреля, а начальная цена составляла более 3 млрд рублей.

Подрядчику было необходимо до декабря 2026 года построить корпус площадью 12,4 тыс. кв. м, где могли бы обучаться около 2,7 тыс. студентов, а также хозяйственный корпус площадью в 6 тыс. кв. м. Изменения в конкурсную документацию вносились четыре раза, при этом потенциальные подрядчики несколько раз запрашивали разъяснения у организатора конкурса.

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Фото: "Студия 44"