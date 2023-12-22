В Петербурге разработают план транспортного обслуживания за 50 млн рублей

Согласно условиям договора, первый этап необходимо завершить до сентября текущего года, второй – до мая 2025-го.

В Петербургском Центре Транспортного Планирования (ПЦТП) ищут подрядчика для разработки комплексного плана транспортного обслуживания до 2025 года. Соответствующий документ был размещен на портале госзакупок 5 апреля.

Конкурс начинается с 50 млн рублей. Согласно условиям договора, первый этап необходимо завершить до сентября текущего года, второй – до мая 2025-го. В задачи подрядчика входят анализ действующей маршрутной сети и пассажиропотоков, формулирование предложений по обновлению подвижного состава, разработка концептуальных планов по транспортному обслуживанию, размещению остановок и другое.

Ранее стало известно о еще одном плановом документе транспортного блока Смольного. Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры ("НИПИ ТРТИ") ведет разработку новой Комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД).

Фото: Piter.TV