Названы приоритеты развития транспортной инфраструктуры Петербурга

Согласно плану Адресной инвестиционной программы, в 2023-2025 гг. в городе предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция объектов подземки на сумму 30 млрд рублей ежегодно.

Губернатор Петербурга назвал приоритеты развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 марта.

В Петербурге в первую очередь развивают метрополитен, пригородные железные дороги, трамвайное движение и улично-дорожную сеть. Согласно плану Адресной инвестиционной программы, в 2023-2025 гг. в городе предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция объектов подземки на сумму 30 млрд рублей ежегодно.

В партнерстве с ОАО "РЖД" реализуется Комплексная программа развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Она предусматривает строительство Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, организацию тактового движения поездов и железнодорожного сообщения с аэропортом Пулково.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках стартовало строительство моста для ВСМ Москва — Петербург.

Фото: Piter.TV