Названы приоритеты развития транспортной инфраструктуры Петербурга

Губернатор Петербурга назвал приоритеты развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 марта.
В Петербурге в первую очередь развивают метрополитен, пригородные железные дороги, трамвайное движение и улично-дорожную сеть. Согласно плану Адресной инвестиционной программы, в 2023-2025 гг. в городе предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция объектов подземки на сумму 30 млрд рублей ежегодно.
В партнерстве с ОАО "РЖД" реализуется Комплексная программа развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Она предусматривает строительство Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, организацию тактового движения поездов и железнодорожного сообщения с аэропортом Пулково.
Ранее мы рассказывали о том, что в Химках стартовало строительство моста для ВСМ Москва — Петербург.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Инновационная новинка! Корейский видеорегистратор с радар-детектором cоздан для вашей защиты от штрафов, всего за 1990 руб.----> https://do.my/eoline